Ворог змушує українських дітей писати листи окупантам, - ЦНС

Російські загарбники змушують українських дітей на тимчасово окупованих територіях писати так звані "листи солдату". Таким чином, ворог прославляє війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ з метою знищення української держави та нації. Тепер на окупованих територіях ворог намагається реалізувати свій початковий задум", - повідомляють у ЦНС, розповідаючи про акцію "лист солдату".

Так, на захоплених територіях в початкових класах шкіл пропагандисти змушують українських дітей під диктування "вчителя" писати листи окупантам.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен причетний до "промивки мізків" українським дітям понесе відповідальність", - наголошується в повідомленні.