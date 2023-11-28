Ворог змушує українських дітей писати листи окупантам, - ЦНС

Російські загарбники змушують українських дітей на тимчасово окупованих територіях писати так звані "листи солдату". Таким чином, ворог прославляє війну РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ з метою знищення української держави та нації. Тепер на окупованих територіях ворог намагається реалізувати свій початковий задум", - повідомляють у ЦНС, розповідаючи про акцію "лист солдату".
Так, на захоплених територіях в початкових класах шкіл пропагандисти змушують українських дітей під диктування "вчителя" писати листи окупантам.
"Центр національного спротиву зауважує, що кожен причетний до "промивки мізків" українським дітям понесе відповідальність", - наголошується в повідомленні.
Ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Окупанти забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а в випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.
Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною загарбники називають "екстремізм".
Напочатку листопада стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.
Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.
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