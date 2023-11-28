Враг заставляет украинских детей писать письма оккупантам, - ЦНС

Российские захватчики заставляют украинских детей на временно оккупированных территориях писать так называемые "письма солдату". Таким образом, враг прославляет войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное наступление с целью уничтожения украинского государства и нации. Теперь на оккупированных территориях враг пытается реализовать свой первоначальный замысел", - сообщают в ЦНС, рассказывая об акции "письмо солдату".

Так, на захваченных землях в начальных классах школ пропагандисты заставляют украинских детей под диктовку учителя писать письма оккупантам.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к "промывке мозгов" украинским детям понесет ответственность", - отмечается в сообщении.