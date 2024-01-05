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Ворог змістив час та б'є по прифронтових районах: нові деталі атаки "Шахедів"

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти під час сьогоднішньої атаки направили частину дронів-камікадзе у прифронтові райони. Також ворог змістив час атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Особливість атаки цієї це те, що атакували частиною БПЛА, от власне ті, де менше вдалося збити, атакувалися південні регіони. Херсонщина, Миколаївщина. Саме прифронтова зона, де власне складно одразу їх ("Шахеди", - ред.) знищувати", - сказав Ігнат.

Він додав, що "Шахед" - це складна ціль, ворог інколи атакує ними передові позиції наших Сил оборони.

"Це віднедавна трапляється, але воно вже має місце. Вже не перший раз така атака була. Саме тому ті 8 не збитих в більшості - це саме атака прифронтових регіонів", - пояснив речник.

Також, як зазначив Ігнат, російські окупанти дещо змістили час атаки.

"Бачимо, що ворог дещо змінив час атаки. Вранішній час було рідко, що запускалися "Шахеди". Але бачимо, що аж до 10:00 години приблизно чи навіть пізніше була повітряна тривога у західних областях. Це Хмельницька та Тернопільська області", - підкреслив він.

Що ще відомо про останню атаку

Про те, що росіяни випустили "Шахеди" стало відомо напередодні ввечері. Вони рухалися з декількох напрямків. Окупанти атакували двома хвилями: звечора та під ранок.

Повітряні сили повідомили, що окупанти випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 з них.

У Черкаській області через падіння уламків пошкоджені електролінії, у Миколаївській - є влучання на території підприємства. У Херсонській області дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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