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Враг сместил время и бьет по прифронтовым районам: новые детали атаки "Шахедов"

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты во время сегодняшней атаки направили часть дронов-камикадзе в прифронтовые районы. Также враг сместил время атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Особенность атаки этой это то, что атаковали частью БПЛА, вот те, где меньше удалось сбить, атаковались южные регионы. Херсонская, Николаевская области. Именно прифронтовая зона, где собственно сложно сразу их ("Шахеды", - ред.) уничтожать", - сказал Игнат.

Он добавил, что "Шахед" - это сложная цель, враг иногда атакует ими передовые позиции наших Сил обороны.

"Это недавно происходит, но оно уже имеет место. Уже не первый раз такая атака была. Именно поэтому те 8 не сбитых в большинстве - это именно атака прифронтовых регионов", - объяснил спикер.

Также, как отметил Игнат, российские оккупанты несколько сместили время атаки.

"Видим, что враг несколько изменил время атаки. Утреннее время было редко, что запускались "Шахеды". Но видим, что вплоть до 10:00 примерно или даже позже была воздушная тревога в западных областях. Это Хмельницкая и Тернопольская области", - подчеркнул он.

Что еще известно о последней атаке

О том, что россияне выпустили "Шахеды", стало известно накануне вечером. Они двигались из нескольких направлений. Оккупанты атаковали двумя волнами: вечером и под утро.

Воздушные силы сообщили, что оккупанты выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков повреждены электролинии, в Николаевской - есть попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.

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