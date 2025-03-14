ua en ru
Пт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ворог змінює тактику. У ЗСУ розповіли про ситуацію на півночі Сумської області

П'ятниця 14 березня 2025 16:00
UA EN RU
Ворог змінює тактику. У ЗСУ розповіли про ситуацію на півночі Сумської області Ілюстративне фото: у ЗСУ розповіли про ситуацію на півночі Сумської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На півночі Сумської області ворог, крім диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), намагається застосовувати й малі групи піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

Як пояснив Мисник, тактика ДРГ змінюється в залежності від пори року, але здебільшого сьогодні мова йде про активність бойову - ворог використовує малі групи піхоти.

Він додав, що Сили оборони застосовують увесь наявний арсенал озброєння проти окупантів, у тому ж числі й ДРГ. За його словами, активність диверсійно-розвідувальних груп на півночі є постійною, але у Чернігівській області з Нового року більше спроб просунутись не фіксувалось.

"На півночі Сумської області такі поодинокі випадки відбуваються, але наші Сили оборони своєчасно виявляють їх, знищують, не дають проникати на нашу територію, але саме бойова активність на кордоні здійснюється в тих районах, на флангах, де наші Сили оборони виконують бойові задачі на території ворога", - додав він.

В питанні бойової техніки, як розповів Мисник, у ворога зовсім погано, оскільки такі спроби фіксуються ще на підході до кордону й знищуються.

Ситуація у Сумській області

Як повідомляли у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), ворог змінив тактику використання техніки на кордоні з Сумською областю та перейшов до малих штурмових груп.

Зокрема в мережі раніше повідомляли про нібито масовий прорив росіян на кордоні регіону, але пізніше ЗСУ спростували ці чутки та повідомили, що ситуація залишається під контролем.

Детальніше про те, що відомо про спроби військ РФ прорвати кордон у Сумській області та що там насправді відбувається - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Сумська область
NEWS
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції