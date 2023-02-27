Ворог змінив пересування техніки через Маріуполь: звідки та куди їдуть колони

Росіяни знову змінили напрямок руху техніки на східному напрямку. Тепер основне перекидання здійснюється трасою Запоріжжя - Маріуполь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Техніка рухається у бік Маріуполя трасою Запоріжжя - Пологи - Маріуполь.
Також зміни відбулися у русі техніки в районі села Нікольське, там ворог перекидає свої колони у бік Волновахи/Вугледара.
"За неділю зафіксовано переміщення системи ППО С300/С400, САУ та не менше 16 танків на тягачах", - зазначив він.
Фото: перекидання техніки окупантів (t.me/andriyshTime)
За словами Андрющенка, через Маріуполь окупанти також перекинули щонайменше 10 вантажівок із живою силою у напрямку Мангуша/Бердянська. Крім того, під Маріуполь - у села Ялта/Урзуф - завезли нову групу мобілізованих.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень збільшилася кількість повідомлень про вибухи.
Як повідомляють у Міноборони Британії, у Москві стривожені "незрозумілими" вибухами в Маріуполі, який окупанти вважали недосяжним для ударів ЗСУ.
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