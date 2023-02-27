RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг изменил передвижение техники через Мариуполь: откуда и куда едут колонны

Фото: враг изменил передвижение техники через Мариуполь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россияне вновь изменили направление движения техники на восточном направлении. Теперь основна переброска осуществляется по трассе Запорожье - Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Техника движется в сторону Мариуполя по трассе Запорожье - Пологи - Мариуполь.

Также изменения произошли в движении техники в районе села Никольское, там враг перебрасывает свои колонны в сторону Волновахи / Угледара.

"За воскресенье зафиксировано перемещение системы ПВО С300/С400, САУ и не менее 16 танков на тягачах", - отметил он.

Фото: переброска техники оккупантов (t.me/andriyshTime)

По словам Андрющенко, через Мариуполь оккупанты также перебросили не менее 10 грузовиков с живой силой в направлении Мангуша / Бердянска. Кроме того, под Мариуполь - в села Ялта / Урзуф - завезли новую группу мобилизованных.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе за последнюю неделю увеличилось количество сообщений о взрывах.

Как сообщают в Минобороны Британии, в Москве встревожены "необъяснимыми" взрывами в Мариуполе, который оккупанты считали недосягаемым для ударов ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольокупантиВойна в Украине