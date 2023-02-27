Враг изменил передвижение техники через Мариуполь: откуда и куда едут колонны

Техника движется в сторону Мариуполя по трассе Запорожье - Пологи - Мариуполь.

Также изменения произошли в движении техники в районе села Никольское, там враг перебрасывает свои колонны в сторону Волновахи / Угледара.

"За воскресенье зафиксировано перемещение системы ПВО С300/С400, САУ и не менее 16 танков на тягачах", - отметил он.

Фото: переброска техники оккупантов (t.me/andriyshTime)

По словам Андрющенко, через Мариуполь оккупанты также перебросили не менее 10 грузовиков с живой силой в направлении Мангуша / Бердянска. Кроме того, под Мариуполь - в села Ялта / Урзуф - завезли новую группу мобилизованных.