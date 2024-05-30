Ворог завдав удару по критичній інфраструктурі одного з районів Харкова, є постраждалі

В мерії зазначили, що дані щодо можливих постраждалих внаслідок обстрілу наразі уточнюються.

"Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - розповів Терехов.

Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив у своєму Telegram о 02:50, що "на цю хвилину - без постраждалих".

"Інформація щодо руйнувань уточнюється", - додав чиновник.

Але пізніше він розповів, що за оновленою інформацією, постраждалі є.

"Двоє людей отримали осколкові поранення, одна - гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна житлових будинків, виникла пожежа на обʼєкті газової інфраструктури", - розповів глава ОВА.

Мер Терехов уточнив, що у Харкові на місці "прильоту" сталася пожежа. Крім того, був перебитий газогін.

"Постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід - дізнаємось детальніше. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - написав він.

Мер Харкова згодом оновив дані та повідомив про чотирьох постраждалих через нічний ракетний удар.

"Внаслідок нічного прильоту маємо 4 постраждалих", - написав він у Telegram о 03:52.

Що передувало

Раніше стало відомо, що у Харкові та районі пролунала серія вибухів через російські удари. Це відбувалося на тлі повітряної тривоги, оголошеної в Харківській області та в багатьох інших регіонах.

Як розповіли пізніше в Харківській ОВА, цієї ночі російські загарбники завдали щонайменше 5 ударів, і частина з них була по населених пунктах Харківського району.

Додамо, за словами керівника Малоданилівської громади Харківської області Олександра Гололобова, у громаді було щонайменше 4 вибухи.