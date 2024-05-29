В кількох областях України оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"
В Україні пізно ввечері, 29 травня, оголосили повітряну тривогу у низці областей через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Сигнали про небезпеку пролунали у низці регіонів на півдні країни.
Так, військові попередили про загрозу застосування ворогом "Шахедів" для Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
"Увага! Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в оголошенні.
Маневри "Шахедів" та нові групи
Пізніше в Повітряних силах поінформували, що групи "Шахедів" фіксуються у Дніпропетровській області. Вони рухаються у напрямку Дніпра та Харківської області. Крім того, в районі міста Дніпро зафіксований ворожий безпілотник.
Крім того, військові попередили про чергову групу ворожих дронів, які на Запоріжжі рухалися у напрямку Дніпропетровської області.
Ближче до опівночі стало відомо, що чергова група "Шахедів" з акваторії Чорного моря рухається у напрямку Одеської області.
Також "Шахеди" рухалися у бік Миколаївської області. Згодом про небезпеку через дрони-камікадзе ворога попередили і жителів Черкаської області.
Близько 00:21 в Повітряних силах оновили дані щодо руху "Шахедів":
- група ударних безпілотників ворога у Херсонській області рухається у напрямку Миколаївської області,
- група БпЛА на Дніпропетровщині прямує у бік Полтавської області,
- група дронів-камікадзе на Запоріжжі летить у напрямку Дніпропетровської області,
- дрони противника в Одеській області рухаються в напрямку Одеси.
Робота ППО
Після опівночі в Силах оборони півдня України повідомили про роботи сил та засобів протиповітряної оборони у зоні своєї відповідальності.
"Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно!" - йдеться в оголошенні.
Жителів областей, де пролунали сигнали тривоги, закликають не залишати укриття та дотримуватися правила "двох стін".
Де зараз оголошена повітряна тривога в Україні:
Атаки "Шахедів"
Нагадаемо, російські загарбники регулярно використовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (самі ж їх маркують під назвою "Гєрань"), для повітряних атак по Україні.
Так, минулої ночі окупанти запускали Україною для чергової повітряної атаки 14 дронів-камікадзе. Силами та засобами ППО ЗСУ 13 із них були збиті над територіями трьох областей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.