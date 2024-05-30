Враг нанес удар по критической инфраструктуре одного из районов Харькова, есть пострадавшие

В мэрии отметили, что данные о возможных пострадавших в результате обстрела уточняются.

"Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал Терехов.

Позже начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил в своем Telegram в 02:50, что "на эту минуту - без пострадавших".

"Информация по разрушениям уточняется", - добавил чиновник.

Но позже он рассказал, что по обновленной информации, пострадавшие есть.

"Два человека получили осколочные ранения, один - острая реакция на стресс. Повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры", - рассказал глава ОВА.

Мэр Терехов уточнил, что в Харькове на месте "прилета" произошел пожар. Кроме того, был перебит газопровод.

"Пострадали и окрестные дома – видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход – узнаем подробнее. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - написал он.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в Харькове и районе прозвучала серия взрывов из-за российских ударов. Это происходило на фоне воздушной тревоги, объявленной в Харьковской области и во многих других регионах.

Как рассказали позже в Харьковской ОВА, этой ночью российские захватчики нанесли по меньшей мере 5 ударов, и часть из них была по населенным пунктам Харьковского района.

Добавим, по словам руководителя Малоданиловской общины Харьковской области Александра Гололобова, в общине было по меньшей мере 4 взрыва.