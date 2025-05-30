Ворог завдав ракетного удару під Харковом: є постраждалі та руйнування

Ситуація на фронті

Зауважимо, що протягом минулої доби, 29 травня, на фронті було зафіксовано 173 бойових зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському, а також Курському напрямках.

Крім того, голова відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Хартія" Олексій Крименюк розповів, чи є зараз загроза масштабного наступу на Харківську область.

Нагадаємо також, що приблизно з 03:10 до 03:30 у Харкові прогриміло кілька серій вибухів.

Як стало відомо, російські військові вдарили дронами по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу тролейбусного депо є багато пошкоджень та постраждалі.

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