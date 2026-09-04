Ворог завдав повторного удару: на Дніпропетровщині загинули поліцейські

Тим часом ворог атакував й інші регіони України. Вранці 4 вересня безпілотники вдарили по Одесі - загинула людина, ще троє отримали поранення, у місті пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Нагадаємо, увечері 3 вересня Росія завдала удару реактивними дронами по Кропивницькому. Тоді постраждала одна людина, а вибухи пошкодили покрівлю багатоповерхового будинку та територію підприємства.