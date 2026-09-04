Враг нанес повторный удар: на Днепропетровщине погибли полицейские

В Днепропетровской области враг нанес повторный удар по месту, где полицейские документировали последствия предварительного обстрела. Двое стражей порядка погибли, еще один оказался в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
3 сентября полицейские отправились в Павлоградский район, чтобы зафиксировать последствия вражеского удара по Богдановскому обществу.
В состав следственно-оперативной группы вошли капитан полиции Александр Григоренко и старший лейтенант полиции Сергей Шматко.
Пока правоохранители работали на месте, враг нанес повторный удар беспилотником. Капитан полиции Александр Григоренко погиб сразу.
Старший лейтенант полиции Сергей Шматко получил тяжелые ранения. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.
Еще один правоохранитель получил тяжелые ранения. В настоящее время он находится в больнице.
Тем временем враг атаковал и другие регионы Украины. Утром 4 сентября беспилотники ударили по Одессе. - погиб человек, еще трое получили ранения, в городе повреждены жилые дома и автомобили.
Напомним, вечером 3 сентября Россия нанесла удар реактивными дронами по Кропивницкому. Тогда пострадал один человек, а взрывы повредили кровлю многоэтажного дома и территорию предприятия.