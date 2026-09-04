Враг нанес повторный удар: на Днепропетровщине погибли полицейские

Тем временем враг атаковал и другие регионы Украины. Утром 4 сентября беспилотники ударили по Одессе. - погиб человек, еще трое получили ранения, в городе повреждены жилые дома и автомобили.

Напомним, вечером 3 сентября Россия нанесла удар реактивными дронами по Кропивницкому. Тогда пострадал один человек, а взрывы повредили кровлю многоэтажного дома и территорию предприятия.