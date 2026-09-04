Росія атакувала Кропивницький реактивними дронами, є постраждала (фото)
Увечері 3 вересня Росія завдала ударів реактивними дронами по Кропивницькому. Пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку, є постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.
За словами Райковича, внаслідок удару пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку - постраждалій людині вже надали необхідну медичну допомогу.
Влучання зафіксували і на території одного з підприємств, де також горіла покрівля. Ще одна пожежа виникла на відкритій території.
Усі загоряння рятувальники вже ліквідували.
Фото: наслідки удару по Кропивницькому в ніч на 4 вересня (t.me/kirovogradskaODA)
Зранку розпочне роботу спеціальна комісія, яка зафіксує завдані збитки, а комунальні служби приступлять до ліквідації наслідків руйнувань.
Того ж дня окупанти атакували Запоріжжя - унаслідок удару в одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа. А ввечері 3 вересня у Києві уламки російського дрона впали біля магазину - є постраждалі.