ua en ru
Пт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала Кропивницький реактивними дронами, є постраждала (фото)

01:44 04.09.2026 Пт
1 хв
Під ударом опинилися одразу житловий будинок і підприємство
aimg Катерина Коваль
Росія атакувала Кропивницький реактивними дронами, є постраждала (фото) Фото: рятувальники уже ліквідували загоряння (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Увечері 3 вересня Росія завдала ударів реактивними дронами по Кропивницькому. Пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку, є постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

За словами Райковича, внаслідок удару пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку - постраждалій людині вже надали необхідну медичну допомогу.

Влучання зафіксували і на території одного з підприємств, де також горіла покрівля. Ще одна пожежа виникла на відкритій території.

Усі загоряння рятувальники вже ліквідували.

Фото: наслідки удару по Кропивницькому в ніч на 4 вересня (t.me/kirovogradskaODA)

Зранку розпочне роботу спеціальна комісія, яка зафіксує завдані збитки, а комунальні служби приступлять до ліквідації наслідків руйнувань.

Того ж дня окупанти атакували Запоріжжя - унаслідок удару в одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа. А ввечері 3 вересня у Києві уламки російського дрона впали біля магазину - є постраждалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кропивницький Війна в Україні
Новини
Кабмін змінює правила тривог та роботи бізнесу: що працюватиме попри сирену та дрони
Кабмін змінює правила тривог та роботи бізнесу: що працюватиме попри сирену та дрони
Аналітика
Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК