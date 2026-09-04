Ворог завдав повторного удару: на Дніпропетровщині загинули поліцейські

На Дніпропетровщині ворог завдав повторного удару по місцю, де поліцейські документували наслідки попереднього обстрілу. Двоє правоохоронців загинули, ще один опинився в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Ще один правоохоронець дістав важкі поранення. Наразі він перебуває у лікарні.

Старший лейтенант поліції Сергій Шматко отримав тяжкі поранення. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Поки правоохоронці працювали на місці, ворог завдав повторного удару безпілотником. Капітан поліції Олександр Григоренко загинув одразу.

До складу слідчо-оперативної групи увійшли капітан поліції Олександр Григоренко та старший лейтенант поліції Сергій Шматко.

3 вересня поліцейські вирушили до Павлоградського району, щоб зафіксувати наслідки ворожого удару по Богданівській громаді.

Тим часом ворог атакував й інші регіони України. Вранці 4 вересня безпілотники вдарили по Одесі - загинула людина, ще троє отримали поранення, у місті пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Нагадаємо, увечері 3 вересня Росія завдала удару реактивними дронами по Кропивницькому. Тоді постраждала одна людина, а вибухи пошкодили покрівлю багатоповерхового будинку та територію підприємства.