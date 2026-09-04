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Ворог завдав повторного удару: на Дніпропетровщині загинули поліцейські

09:05 04.09.2026 Пт
1 хв
Ще один правоохоронець перебуває у важкому стані
aimg Олена Чупровська
Ворог завдав повторного удару: на Дніпропетровщині загинули поліцейські Фото: Дніпропетровщина втратила двох поліцейських під час документування удару РФ (Getty Images)
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На Дніпропетровщині ворог завдав повторного удару по місцю, де поліцейські документували наслідки попереднього обстрілу. Двоє правоохоронців загинули, ще один опинився в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Куди виїхала слідчо-оперативна група

3 вересня поліцейські вирушили до Павлоградського району, щоб зафіксувати наслідки ворожого удару по Богданівській громаді.

До складу слідчо-оперативної групи увійшли капітан поліції Олександр Григоренко та старший лейтенант поліції Сергій Шматко.

Ворог завдав повторного удару: на Дніпропетровщині загинули поліцейськіФото: Олександр Григоренко та Сергій Шматко (https://t.me/UA_National_Police/75867)

Повторний удар по місцю роботи поліцейських

Поки правоохоронці працювали на місці, ворог завдав повторного удару безпілотником. Капітан поліції Олександр Григоренко загинув одразу.

Старший лейтенант поліції Сергій Шматко отримав тяжкі поранення. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Ще один правоохоронець дістав важкі поранення. Наразі він перебуває у лікарні.

Тим часом ворог атакував й інші регіони України. Вранці 4 вересня безпілотники вдарили по Одесі - загинула людина, ще троє отримали поранення, у місті пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Нагадаємо, увечері 3 вересня Росія завдала удару реактивними дронами по Кропивницькому. Тоді постраждала одна людина, а вибухи пошкодили покрівлю багатоповерхового будинку та територію підприємства.

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