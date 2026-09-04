Враг нанес повторный удар: на Днепропетровщине погибли полицейские

В Днепропетровской области враг нанес повторный удар по месту, где полицейские документировали последствия предварительного обстрела. Двое стражей порядка погибли, еще один оказался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Еще один правоохранитель получил тяжелые ранения. В настоящее время он находится в больнице.

Старший лейтенант полиции Сергей Шматко получил тяжелые ранения. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

3 сентября полицейские отправились в Павлоградский район, чтобы зафиксировать последствия вражеского удара по Богдановскому обществу.

Тем временем враг атаковал и другие регионы Украины. Утром 4 сентября беспилотники ударили по Одессе. - погиб человек, еще трое получили ранения, в городе повреждены жилые дома и автомобили.

Напомним, вечером 3 сентября Россия нанесла удар реактивными дронами по Кропивницкому. Тогда пострадал один человек, а взрывы повредили кровлю многоэтажного дома и территорию предприятия.