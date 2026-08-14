Транспорт ловлять на слух. РФ застосовує нову тактику з дронами на фронті (відео)

У чому суть нової тактики

За інформацією фахівця, ворог почав використовувати "дрони-ждуни" по-новому. Такий дрон розташовується поза полем зору водія й вичікує - а проїзд транспорту фіксує за допомогою мікрофона.

"Ворог застосовує нову тактику. Ждун ховається поза полем зору водія та використовує мікрофон для фіксації проїзду транспорту", - попередив Бескрестнов.

Головна небезпека такого підходу в тому, що дрон не мусить бачити ціль - він реагує на звук. Це ускладнює його виявлення, адже водій може не помітити загрозу до останнього моменту.