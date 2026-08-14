Транспорт ловят на слух. РФ применяет новую тактику с дронами на фронте (видео)

Напомним, "Флэш" регулярно фиксирует изменения в тактике российских дронов и предупреждает о них украинцев.

Ранее он рассказывал, что россияне для ударов по глубокому тылу все чаще применяют реактивные "Шахеды" - более быстрые и более маневренные, а также тщательно изучают украинские линии защиты и прощупывают коридоры в обход перехватчиков.

А весной он обращал внимание, что враг запускает дроны-имитаторы "Пародия" , чтобы отвлечь ПВО.