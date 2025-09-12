Ворог застосовує нові тактики на Лиманському напрямку: деталі від військового
На Лиманському напрямку противник продовжує штурми передових позицій ЗСУ, застосовуючи дрони, інфільтраційні групи та хитрі тактики маскування.
Про це заявив молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.Василь Денисюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Денисюк розповів, що все частіше атаки мають вигляд інфільтрацій через бойові порядки бригади. Російські окупати намагаються обходити передові позиції українців і заходити в тил штурмовими групами. Там знаходять будь-які придатні місця, аби заховатися і накопичуватись.
"Одним з ключових завдань, яке ставить їхнє командування, це вихід на наші позиції мінометників та операторів дронів. Саме ці засоби найбільше проблем доставляють російським штурмовим групам. Тому російське командування робить великий акцент на тому, щоб нав’язати стрілецький бій нашим операторам і мінометникам", - зазначив молодший сержант 66-ї ОМБр.
За його словами, зараз небо буквально всіяне ворожими дронами. Так само безпілотники супроводжують російських піхотинців під час штурмових дій. Більшість таких груп знищують ще на підступах.
"Холоднішими стали ночі. Бачимо використання групами противника наметів для пересування. Російські піхотинці залазять в намети, і регулярно набирають туди холодного повітря. Для того, щоб не бути помітними для тепловізійних дронів. Така тактика є", - зауважив Денисюк.
Ситуація на фронті
Зауважимо, що потягом минулої доби на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз.
Ворог намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.
Варто зазначити, що вранці Генеральний штаб України назвав два найгарячіші напрямки на українському фронті. Дізнатись детальніше про ситуацію по всій лінії фронту, а також ознайомитись з картами бойових дій можна в матеріалі РБК-Україна.
Варто також додати, що за минулу добу російські війська втратили майже 900 осіб.
А українські захисники тим часом знищили танк, дві бронемашини, 40 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню, 273 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 64 одиниці автотехніки ворога.