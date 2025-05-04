У Дніпропетровській області поліцейські потрапили під удар російських дронів

Російські дрони атакували Дніпропетровську області в ніч на 4 травня та напередодні ввечері. Внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Вночі російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольський район - випустили по районному центру 40 снарядів. Виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних. Зранку 4 травня армія РФ вдарила по Марганецькій та Покровській громадах. Як зазначив голова ОВА, росіяни спрямували FPV-дрони та артилерію. Внаслідок атаки "Шахедами" у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загоряння, яке рятувальники приборкали. По Новопавлівській громаді у Синельниківському районі ввечері 3 травня окупанти застосували дрони. Поранені двоє поліцейських. Вночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю три безпілотники.