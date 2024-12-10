Ворог запустив БПЛА по Україні: де є загроза атак (оновлено)

Сьогодні ввечері, 10 грудня, був зафіксований запуск російськими загарбниками безпілотників у бік України. Ворожі дрони заходили у повітряний простір країна з північно-східного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Повітряних сил ЗСУ.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

"Ворожий БпЛА на сході Харківщини у напрямку Полтавщини", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Військові близько одинадцятої години вечора поінформували про повітряну ціль противника, що прямувала у бік Полтавської область.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що протягом минулого тижня РФ застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

При цьому варто зазначити, що минулої ночі, 10 грудня, окупанти не запускала по території України безпілотники типу "Шахед". Детальніше про причини такої паузи, та чи вплинула на це погода - читайте в нашому окремому матеріалі.

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