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Враг запустил БПЛА по Украине: где есть угроза атак (обновлено)

Вторник 10 декабря 2024 23:15
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Враг запустил БПЛА по Украине: где есть угроза атак (обновлено) Иллюстративное фото: работа ПВО ВСУ по вражеским беспилотникам (Getyy Images)
Автор: Владимир Костырин

Сегодня вечером, 10 декабря, был зафиксирован запуск российскими захватчиками беспилотников в сторону Украины. Вражеские дроны заходили в воздушное пространство с северо-восточного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Военные около одиннадцати часов вечера проинформировали о воздушной цели противника, которая направлялась в сторону Полтавской области.

"Вражеский БПЛА на востоке Харьковщины в направлении Полтавщины", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Обновлено: отбой угрозы

Уже в 23:12 военные рассказали об отбое угрозы применения врагом БПЛА.

На данный момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Враг запустил БПЛА по Украине: где есть угроза атак (обновлено)

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение прошлой недели РФ применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов.

При этом следует отметить, что минувшей ночью, 10 декабря, оккупанты не запускали по территории Украины беспилотники типа "Шахед". Подробнее о причинах такой паузы, и повлияла ли на это погода - читайте в нашем отдельном материале.

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Воздушная тревога Атака дронов
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