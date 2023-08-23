Ворог зализує рани. Як ЗСУ відстояли Куп'янськ та де готується прорив: огляд фронту

РФ зализує рани під Куп'янськом та Лиманом

Саме так цими днями описала ситуацію на сході заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, за останні два тижні ворог активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямках, але досі не досяг жодних успіхів.

Щодо Куп'янська, то бойові дії на підступах продовжуються. І не лише на них. Причому настільки інтенсивні, що, наприклад, у неділю, 20 серпня, місто весь день перебувало під обстрілом. В результаті пошкоджено будинки та автомобілі, понад 10 осіб отримали поранення, а через пошкодження газопроводу тисячі залишилися без газу.

Противник намагається наступати на південь від Першотравневого, Синьківки та на схід від Петропавлівки. Головне – усі закінчилися поразкою окупантів, і вони не просунулися вперед.

Росіяни наступають на Куп'янськ на південь від Першотравневого, Синьківки та на схід від Петропавлівки (фото deepstatemap.live)

Під Лиманом основні бої тривають у районі Серебрянського лісництва. Росіяни штурмують раніше зайняті українськими військовими позиції біля Кремінної та Білогорівки (Луганська область). Сили оборони чинять запеклий спротив і відбивають штурми.

"Протягом тижня, якщо дивитися за цифрами, то на Лиманському та Куп'янському напрямках може здатися, що зменшилася кількість обстрілів та боїв. Але насправді ворог не залишає своїх планів. Зараз просто відбувається перегрупування, і він додатково підтягує туди сили", – казала Ганна Маляр.

Вона також наголосила, що ворог зализує рани, але це не означає, що активність знизилася надовго. За даними Генерального штабу, лише за 21 серпня росіяни били по Дворічній, Синьківці, Кисловці та Берестовому під Куп'янськом, а також вдарили авіацією та артилерією по близько 15 населених пунктах на Лиманській ділянці фронту.

Ситуація настільки динамічна, що як звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), російські джерела кілька разів на день кажуть про своє просування, після чого спростовують заяви.

Західні партнери не вбачають загрози російського прориву. Як зазначив заступник начальника естонського Генштабу Март Вендла, на боці України сама географія, оскільки річка Оскіл та висоти забезпечили гарну основу для захисту північно-східної ділянки.

Загрози прориву справді немає, але лише якщо казати про короткострокову перспективу. Причина - у якості 100-тисячного російського угруповання, що складається з груп військ "Центр" і "Захід".

"Якщо аналізувати склад сил і засобів, то у них серйозні проблеми зі штатною комплектацією. Деякі підрозділи укомплектовані приблизно на 30%. По суті, це не наступальні сили, а оборонні, та й то не найвищої ефективності", - розповів РБК-Україна військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, спроби кинути у наступ непідготовлені сили зводяться до того, що ворог зазнає величезних втрат. Виправити ситуацію може підкріплення, але поки що таких явищ не спостерігається.

"Тому у короткостроковій перспективі у них не буде можливості прорвати оборону на Лимано-Куп'янській вісі. Особливо у напрямку Куп'янська з подальшим захопленням міста", – додав експерт.

Під Бахмутом росіяни у пастці

За тиждень на Бахмутському напрямку вдалося пройти ще 3 квадратні кілометри на південному фланзі. На північному росіяни намагаються вибити наші війська з ключових висот, звідки Сили оборони "добре дошкуляють" ворогу.

"Власне, ворог там у пастці. Тому що вони не можуть вийти з Бахмута і повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати цим північним флангом, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там теж гарячі", - зазначила Ганна Маляр.

Сили оборони вийшли на позиції на північ і захід від Андріївки на південному фланзі Бахмута (фото deepstatemap.live)

За оцінками експертів ISW, обмежений наступ приносить успіхи. Зокрема, українські війська вийшли на позиції на північ і захід від Андріївки за 10 кілометрів від міста. Російські штурми на північ від Богданівки, біля Кліщіївки та Курдюмівки успішно відбиваються.

Звідси регулярно надходять новини про ураження ворожої техніки. Наприклад, спецназ разом з 30-ю бригадою за шість годин FPV-дронами знищили три артилерійські гармати, ЗРК "Стріла" та КамАЗ.

А оператори групи спецназу ССО продуктивно відпрацювали по самохідному мінометому "Тюльпан" та самохідній гарматі "Піон".

Загалом з початку контрнаступальної операції на бахмутських флангах звільнили територію в 43 квадратні кілометри.

На Урожайному не зупинилися

Минулого тижня Збройні сили України звільнили селище Урожайне у західній частині Донецької області (Бердянський напрямок). Офіційно про це повідомили 16 серпня. Судячи з опублікованих відео, від селища з довоєнним населенням близько тисячі осіб майже нічого не залишилося.

Також повідомлялося, що українські підрозділи закріпилися на нових рубежах, а ворог намагається їх штурмувати, щоб відбити селище. Проте відзначається просування малими кроками на південь від Урожайного. Причому не лише правим і лівим берегами річки Мокри Яли у напрямку Старомлинівки, але й на флангах з розширенням плацдарму.

ЗСУ рухаються на південь берегами річки Мокрі Яли і розширюють плацдарми (фото deepstatemap.live)

На хвилі успіху в Урожайному була спроба просунутися на південний схід у бік Керменчика, але противнику вдалося її припинити. Олександр Коваленко називає рух на Керменчик логічним, оскільки там є панівна висота. Вона дозволить взяти під вогневий контроль окупантів у Старомлинівці та околицях.

"Наступна перешкода – це село Завітне Бажання. Очевидно, ми вже в процесі його звільнення. Через нього теж з боку Урожайного та Старомайорського йтиме тиск на Старомлинівку. Одночасно продовжимо розширювати плацдарм – на східному фланзі у бік Керменчика, на західному – у бік Приютного з його визволенням", – прогнозує він.

РБК-Україна неодноразово писало, що у Старомлинівці знаходиться головна лінія оборони росіян. І її прорив має прискорити наступ на окупований південь.

Прорив на Роботине

Чергового локального успіху на півдні Сили оборони досягають у районі села Роботине Запорізької області. Бої на цій ділянці почалися ще у червні, але лише напередодні підтвердилася інформація про те, що наші військові зайшли до села.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, до Роботиного зайшли бійці 47-ї бригади. Станом на 22 серпня про звільнення населеного пункту не повідомлялося, але очевидно, що це не за горами. Також повідомлялося, що російські окупанти безперервно обстрілюють село.

Опитані РБК-Україна експерти вважають, що звільнення Роботиного змінить весь розклад на цій ділянці фронту. Оскільки тутешні укріплення залишаються головною перепоною на шляху до другої лінії оборони РФ.

Українські військові вбивають клини на західному та східному фланзі Роботиного (фото deepstatemap.live)

За словами військового експерта Владислава Селезньова, просування в районі Роботиного йде повільно через високу щільність мін. Але зачистити місцевість треба, тому що це ключовий укріпрайон на відрізку між Горіховим та окупованим Токмаком. За ним відкриваються дороги на Бердянськ та Мелітополь.

"Є так званий трикутник, місія якого – закрити підходи та сухопутний коридор до Криму. Це трикутник між містами Василівка, Токмак та Мелітополь. І коли українська армія прорветься на Токмак, вся захисна мережа росіян може серйозно порушитися", - розповів він. .

Однак до виходу на Токмак треба пройти Новопрокопівку, Ільченкове, Солодку Балку та Червоногірку. Це вже друга лінія оборони, на якій, ймовірно, щільність мінних полів значно нижча.

Україна атакує стратегічну авіацію

Минулий тиждень запам'ятався й тим, що Україна атакувала стратегічну авіацію на аеродромах у глибині російської території.

Зокрема, 19 серпня дрони атакували аеродром "Сольці" (Новгородська область). За даними російського міноборони, безпілотник коптерного типу нібито збили зі стрілецької зброї, він упав на стоянку літаків, після чого спалахнула пожежа, яку "оперативно загасили".

Зазначимо, тип БПЛА вказує на те, що його запустили з російської території. На цій базі розміщено бомбардувальники Ту-22М3, що запускають по Україні ракети Х-22. Спочатку повідомлялося про незначні ушкодження, але незабаром з'явилося фото повністю охопленого вогнем літака. Західні аналітики вважають, що пожежа могла пошкодити два Ту-22М3.

Після удару по летовищу "Сольці" згорів стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 (фото росЗМІ)

Після атаки на "Сольці" дев'ять уцілілих Ту-22М3 перемістили на авіабази "Белая" (Іркутська область) та "Оленья" (Мурманська область).

За два дні дрон-камікадзе атакував аеродром "Шайковка" у Калузькій області. Як повідомили російські ЗМІ, обійшлося без потерпілих, але пошкодження отримав ще один літак. Якщо інформація підтвердиться, це буде перший випадок, коли протягом трьох днів двічі були успішно атаковані стратегічні бомбардувальники РФ.

За оцінками ВВС, знищення одного Ту-22М3 не вплине на повітряний флот РФ, який налічує 60 таких літаків. Хоча сам факт підкреслює зростаючі можливості України завдавати ударів углиб російської території. А на думку британської розвідки, успішні атаки знову порушують питання про здатність Росії захистити свої стратегічні об'єкти.

Зазначимо, на відміну від попередніх випадків українська сторона майже одразу визнала причетність до ударів по аеродромах. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що за атаками стоять групи, що координуються нашою військовою розвідкою.

За його словами, на "Шайковці" пошкоджено кілька одиниць техніки. І робота продовжується також у Москві, Московській області та інших регіонах країни-агресора.

"У багатьох випадках діють громадяни РФ, які з різних міркувань, у тому числі з ідеологічних, вживають заходів щодо боротьби зі злочинним диктаторським режимом", - уточнив Юсов.

Експерт Олександр Коваленко не виключає, що атаки на території Росії стали настільки частими, що немає сенсу вдавати, ніби Україна ні до чого.

"Ми бачимо, як збільшується кількість інцидентів, особливо щодо стратегічної авіації. Здається, після "Енгельса" у 2022-му була пауза, а тепер один аеродром за іншим. Якось росіянам стає небезпечно на своїх аеродромах. Вони, звичайно, відігнали авіацію подалі, але є й інші об'єкти, куди щось може прилетіти. Тож чекатимемо нових інцидентів", - підсумував він.