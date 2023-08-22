Російські війська відчувають нестачу військової техніки, - ISW

Російським військам, особливо 2-й та 20-й загальновійськовим арміям, які діють на сході України, не вистачає техніки, що сковує їхні дії та знижує їхній бойовий дух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що російські командири регулярно карають військовослужбовців, які не випускають своїх автомобілів на завдання. За даними аналітиків, російські військовослужбовці відчувають, що вони "воюють" зі своїми командирами.

Крім того, підрозділи окупантів на південному напрямку скаржаться, що російська влада не забезпечує їх катерами. Російським силам також не вистачає адекватних контрбатарейних можливостей, особливо після звільнення на початку липня командувача 58 загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова.

На думку аналітиків ISW, постійні скарги від російських солдатів свідчать про те, що Міноборони Росії не бажає або не може вирішувати проблеми постійної нестачі обладнання та проблеми з низьким моральним духом своїх солдатів.

Ключові висновки ISW :