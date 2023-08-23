Враг зализывает раны. Как ВСУ отстояли Купянск и где готовится прорыв: обзор фронта

РФ зализывает раны под Купянском и Лиманом

Именно так на днях описала ситуацию на востоке замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, за последние две недели враг активизировался на Купянском и Лиманском направлениях, но до сих пор не достиг никаких успехов.

Что касается Купянска, то боевые действия на подступах продолжаются. И не только на них. Причем настолько интенсивные, что, например, в воскресенье, 20 августа, город целый день находился под обстрелом. В результате повреждены дома и автомобили, более 10 человек получили ранения, а из-за повреждения газопровода тысячи остались без газа.

Противник пытается наступать южнее Першотравневого, Синьковки и восточнее Петропавловки. Главное - бои закончились поражением оккупантов, и они не продвинулись вперед.

Россияне наступают на Купянск южнее Першотравневого, Синьковки и восточнее Петропавловки (фото deepstatemap.live)

Под Лиманом основные бои идут в районе Серебрянского лесничества. Россияне штурмуют ранее занятые украинскими военными позиции возле Кременной и Белогоровки (Луганская область). Силы обороны ожесточенно сопротивляются и отбивают штурмы.

"В течение недели, если смотреть по цифрам, то на Лиманском и Купянском направлениях может показаться, что уменьшилось количество обстрелов и боев. Но на самом деле враг не оставляет своих планов. Сейчас просто происходит перегруппировка, и он дополнительно подтягивает туда силы", – говорила Анна Маляр.

Она также подчеркнула, что враг зализывает раны, но это не означает, что активность снизилась надолго. По данным Генерального штаба, только за 21 августа россияне били по Двуречной, Синьковке, Кисловке и Берестовом под Купянском, а также ударили авиацией и артиллерией по около 15 населенных пунктах на Лиманском участке фронта.

Ситуация настолько динамичная, что как обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW), российские источники по нескольку раз в день говорят о своем продвижении, после чего опровергают заявления.

Западные партнеры не видят угрозы российского прорыва. Как отметил замначальника эстонского Генштаба Март Вендла, на стороне Украины сама география, поскольку река Оскол и высоты обеспечили хорошую основу для защиты северо-восточного участка.

Угрозы прорыва действительно нет, но только если говорить о краткосрочной перспективе. Причина – в качестве 100-тысячной российской группировки, состоящей из групп войск "Центр" и "Запад".

"Если анализировать состав сил и средств, то у них серьезные проблемы со штатной комплектацией. Некоторые подразделения укомплектованы примерно на 30%. По сути, это не наступательные силы, а оборонительные, и то не самой высокой эффективности", – рассказал РБК-Украина военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, попытки бросить в наступление неподготовленніе силы сводятся к тому, что враг несет огромные потери. Исправить ситуацию может подкрепление, но пока таких явлений не наблюдается.

"Поэтому в краткосрочной перспективе у них не будет возможности прорвать оборону на Лимано-Купянской оси. Особенно в направлении Купянска с дальнейшим захватом города", – добавил эксперт.

Под Бахмутом россияне в ловушке

За неделю на Бахмутском направлении удалось пройти еще 3 квадратных километра на южном фланге. На северном россияне пытаются выбить наши войска с ключевых высот, откуда Силы обороны "хорошо донимают" врага.

"Собственно, враг там в ловушке. Потому что они не могут выйти из Бахмута и полноценно продвигаться. И потому пытаются штурмовать по этому северному флангу, чтобы выбить наши войска. Врагу не удается это сделать, но бои там тоже горячие", – отметила Анна Маляр.

Силы обороны вышли на позиции к северу и западу от Андреевки на южном фланге Бахмута (фото deepstatemap.live)

По оценкам экспертов ISW, ограниченное наступление приносит успехи. В частности, украинские войска вышли на позиции к северу и западу от Андреевки в 10 километрах от города. Российские штурмы к северу от Богдановки, возле Клищиевки и Курдюмовки успешно отбиваются.

Отсюда регулярно поступают новости о поражении вражеской техники. Например, спецназ вместе с 30-й бригадой за шесть часов FPV-дронами уничтожили три артиллерийские пушки, ЗРК "Стрела" и КамАЗ.

А операторы группы спецназа ССО продуктивно отработали по самоходному миномету "Тюльпан" и самоходной пушке "Пион".

Всего с начала контрнаступательной операции на бахмутских флангах освободили территорию в 43 квадратных километра.

На Урожайном не остановились

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины освободили поселок Урожайное в западной части Донецкой области (Бердянское направление). Официально об этом сообщили 16 августа. Судя по опубликованным видео, от поселка с довоенным населением около тысячи человек почти ничего не осталось.

Также сообщалось, что украинские подразделения закрепились на новых рубежах, а враг пытается их штурмовать, чтобы отбить поселок. Тем не менее отмечается продвижение малыми шагами южнее Урожайного. Причем не только по правому и левому берегам реки Мокрые Ялы в направлении Старомлиновки, но и на флангах с расширением плацдарма.

ВСУ движутся на юг по берегам реки Мокрые Ялы и расширяют плацдармы (фото deepstatemap.live)

На волне успеха в Урожайном была попытка продвинуться на юго-восток в сторону Керменчика, но противнику удалось ее пресечь. Александр Коваленко называет движение на Керменчик логичным, поскольку там находится господствующая высота. Она позволит взять под огневой контроль оккупантов в Старомлиновке и окрестностях.

"Следующая преграда – это село Завитне Бажання. Очевидно, мы уже в процессе его освобождения. Через него тоже со стороны Урожайного и Старомайорского будет идти давление на Старомлиновку. Одновременно продолжим расширять плацдарм – на восточном фланге в сторону Керменчика, на западном – в сторону Приютного с его освобождением", – прогнозирует он.

РБК-Украина неоднократно писало, что в Старомлиновке находится главная линия обороны россиян. И ее прорыв должен ускорить наступление на оккупированный юг.

Прорыв на Работино

Очередного локального успеха на юге Силы обороны добиваются в районе села Работино Запорожской области. Бои на этом участке начались еще в июне, но только накануне подтвердилась информация о том, что наши военные зашли в село.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, в Работино зашли бойцы 47-й бригады. По состоянию на 22 августа о полном освобождении населенного пункта не сообщалось, но очевидно, что оно не за горами. Также сообщалось, что российские оккупанты непрерывно обстреливают село.

Опрошенные РБК-Украина эксперты полагают, что освобождение Работино изменит весь расклад на данном участке фронта. Поскольку здешние укрепления остаются главной преградой на пути ко второй линии обороны РФ.

Украинские военные вбивают клинья на западном и восточном фланге Работино (фото deepstatemap.live)

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, продвижение в районе Работино идет медленно из-за высокой плотности мин. Но зачистить местность нужно, потому что ключевой укрепрайон на отрезке между Ореховым и оккупированным Токмаком. За ним открываются дороги на Бердянск и Мелитополь.

"Есть так называемый треугольник, миссия которого – закрыть подходы и сухопутный коридор в Крым. Это треугольник между городами Васильевка, Токмак и Мелитополь. И когда украинская армия прорвется на Токмак, вся защитная сеть россиян может серьезно нарушиться", – рассказал он РБК-Украина.

Однако до выхода на Токмак нужно пройти Новопрокоповку, Ильченково, Сладкую Балку и Червоногорку. Это уже вторая линия обороны, на которой, вероятно, плотность минных полей куда ниже.

Украина атакует стратегическую авиацию

Минувшая неделя запомнилась и тем, что Украина атаковала стратегическую авиацию на аэродромах в глубине российской территории.

В частности, 19 августа дроны атаковали аэродром "Сольцы" (Новгородская область). По данным российского минобороны, беспилотник коптерного типа якобы сбили из стрелкового оружия, он упал на стоянку самолетов, после чего вспыхнул пожар, который "оперативно потушили".

Отметим, тип БПЛА указывает на то, что его запустили с российской территории. На этой базе размещены бомбардировщики Ту-22М3, которые запускают по Украине ракеты Х-22. Сначала сообщалось о незначительных повреждениях, но вскоре появилось фото полностью охваченного огнем самолета. Западные аналитики полагают, что пожар мог затронуть два Ту-22М3.

После удара по аэродрому "Сольцы" сгорел стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (фото росСМИ)

После атаки на "Сольцы" девять уцелевших Ту-22М3 переместили на авиабазы "Белая" (Иркутская область) и "Оленья" (Мурманская область).

Через два дня дрон-камикадзе атаковал аэродром "Шайковка" в Калужской области. Как сообщили российские СМИ, обошлось без пострадавших, но повреждения получил еще один самолет. Если информация подтвердится, то это будет первый случай, когда в течение трех дней дважды были успешно атакованы стратегические бомбардировщики РФ.

По оценкам BBC, уничтожение одного Ту-22М3 не окажет значительного влияния на воздушный флот РФ, который насчитывает 60 таких самолетов. Хотя сам факт подчеркивает растущие возможности Украины наносить удары вглубь российской территории. А по мнению британской разведки, успешные атаки снова поднимают вопросы о способности России защитить свои стратегические объекты.

Отметим, в отличие от предыдущих случаев, украинская сторона почти сразу признала причастность к ударам по аэродромам. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина заявил, что за атаками стоят группы, координируемые нашей военной разведкой.

По его словам, на "Шайковке" повреждено несколько единиц техники. И работа продолжается также в Москве, Московской области и других регионах страны-агрессора.

"Во многих случаях действуют граждане РФ, которые по разным соображениям, в том числе по идеологическим, принимают меры по борьбе с преступным диктаторским режимом", – уточнил Юсов.

Эксперт Александр Коваленко не исключает, что атаки на территории России стали настолько частыми, что нет смысла делать вид, будто Украина ни при чем.

"Мы видим, как увеличивается количество инцидентов, особенно что касается стратегической авиации. Кажется, после "Энгельса" в 2022-м была пауза, а теперь один аэродром за другим. Как-то россиянам становится опасно на своих аэродромах. Они, конечно, отогнали авиацию подальше, но есть и другие объекты, куда что-то может прилететь. Так что будем ждать новых инцидентов", - подытожил он.