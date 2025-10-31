Ворог втратив 970 військових і понад 850 одиниць техніки, - дані Генштабу ЗСУ

Українські війська продовжують завдавати значних втрат російським силам на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ, який щодня звітує про бойові втрати противника.
Так, за останню добу, 30 жовтня 2025 року, українські захисники знищили близько 970 російських військових. Таким чином, загальні бойові втрати окупантів у живій силі за весь період війни становлять приблизно 1 141 830 осіб.
Окрім особового складу ворожої армії, напередодні, 30 жовтня, українські воїни ліквідували:
Загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року по 31 жовтня 2025 року орієнтовно складають:
Ці дані свідчать про сталі високі втрати російських сил, незважаючи на значні ресурси та техніку, що вони продовжують задіювати у бойових діях.
Втрати включають як поранених і вбитих, так і знищену техніку, що підкреслює системні проблеми російської армії у веденні бойових операцій.
Нагадаємо, 30 жовтня українські підрозділи успішно відбивали спроби ворога просунутися на нашу територію, завдаючи ударів по позиціях окупантів.
За минулу добу російські війська здійснили два ракетні та 59 авіаударів, випустивши 53 ракети та 105 керованих бомб, використали 4208 дронів-камікадзе та провели 3003 обстріли українських позицій і населених пунктів.