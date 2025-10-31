Враг потерял 970 военных и более 850 единиц техники, - данные Генштаба ВСУ

Так, за последние сутки, 30 октября 2025 года, украинские защитники уничтожили около 970 российских военных. Таким образом, общие боевые потери оккупантов в живой силе за весь период войны составляют примерно 1 141 830 человек.

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 30 октября, украинские воины ликвидировали:

5 российских танков;

5 боевых бронированных машин;

39 артиллерийских систем;

2 РСЗО;

одно средство ПВО;

648 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года ориентировочно составляют:

танки: 11 310 (+5);

боевые бронированные машины: 23 519 (+5);

артиллерийские системы: 34 128 (+39);

РСЗО: 1 533 (+2);

средства ПВО: 1 233 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня: 76 355 (+648);

крылатые ракеты: 3 917 (+37);

автомобильная техника и автоцистерны: 66 111 (+118)

Эти данные свидетельствуют о стабильно высоких потерях российских сил, несмотря на значительные ресурсы и технику, которые они продолжают задействовать в боевых действиях.

Потери включают как раненых и убитых, так и уничтоженную технику, что подчеркивает системные проблемы российской армии в ведении боевых операций.