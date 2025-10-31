Враг потерял 970 военных и более 850 единиц техники, - данные Генштаба ВСУ

Украинские войска продолжают наносить значительные потери российским силам на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ, который ежедневно отчитывается о боевых потерях противника.
Так, за последние сутки, 30 октября 2025 года, украинские защитники уничтожили около 970 российских военных. Таким образом, общие боевые потери оккупантов в живой силе за весь период войны составляют примерно 1 141 830 человек.
Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 30 октября, украинские воины ликвидировали:
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года ориентировочно составляют:
Эти данные свидетельствуют о стабильно высоких потерях российских сил, несмотря на значительные ресурсы и технику, которые они продолжают задействовать в боевых действиях.
Потери включают как раненых и убитых, так и уничтоженную технику, что подчеркивает системные проблемы российской армии в ведении боевых операций.
Напомним, 30 октября украинские подразделения успешно отражали попытки врага продвинуться на нашу территорию, нанося удары по позициям оккупантов.
За минувшие сутки российские войска совершили два ракетных и 59 авиаударов, выпустив 53 ракеты и 105 управляемых бомб, использовали 4208 дронов-камикадзе и провели 3003 обстрела украинских позиций и населенных пунктов.