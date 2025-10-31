RU

Враг потерял 970 военных и более 850 единиц техники, - данные Генштаба ВСУ

Иллюстративное фото: уничтоженная российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Украинские войска продолжают наносить значительные потери российским силам на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ, который ежедневно отчитывается о боевых потерях противника.

Так, за последние сутки, 30 октября 2025 года, украинские защитники уничтожили около 970 российских военных. Таким образом, общие боевые потери оккупантов в живой силе за весь период войны составляют примерно 1 141 830 человек.

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 30 октября, украинские воины ликвидировали:

  • 5 российских танков;
  • 5 боевых бронированных машин;
  • 39 артиллерийских систем;
  • 2 РСЗО;
  • одно средство ПВО;
  • 648 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • танки: 11 310 (+5);
  • боевые бронированные машины: 23 519 (+5);
  • артиллерийские системы: 34 128 (+39);
  • РСЗО: 1 533 (+2);
  • средства ПВО: 1 233 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 76 355 (+648);
  • крылатые ракеты: 3 917 (+37);
  • автомобильная техника и автоцистерны: 66 111 (+118)

Эти данные свидетельствуют о стабильно высоких потерях российских сил, несмотря на значительные ресурсы и технику, которые они продолжают задействовать в боевых действиях.

Потери включают как раненых и убитых, так и уничтоженную технику, что подчеркивает системные проблемы российской армии в ведении боевых операций.

 

Напомним, 30 октября украинские подразделения успешно отражали попытки врага продвинуться на нашу территорию, нанося удары по позициям оккупантов.

За минувшие сутки российские войска совершили два ракетных и 59 авиаударов, выпустив 53 ракеты и 105 управляемых бомб, использовали 4208 дронов-камикадзе и провели 3003 обстрела украинских позиций и населенных пунктов.

