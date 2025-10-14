UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Ворог втратив 1200 військових за добу: що ще знищили ЗСУ на фронті

Фото ілюстративне: втрати РФ на фронті станом на 14 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За останню добу, з 13 на 14 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1200 військових. Також ЗСУ знищили п’ять танків, 29 артсистем і 145 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загалом за минулу добу російська армія втратила близько 1 200 військових.

Крім того, українські захисники знищили п’ять танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки противника.

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року до 13 жовтня 2025 року орієнтовні загальні втрати противника становили:

  • особового складу / personnel - близько / about 1 125 150 (+1200) осіб
  • танків - 11256 (+5) од
  • бойових броньованих машин - 23345 (+0) од
  • артилерійських систем - 33628 (+29) од
  • РСЗВ - 1520 (+0) од
  • засоби ППО - 1225 (+0) од
  • літаків - 427 (+0) од
  • гелікоптерів - 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 69632 (+390)
  • крилаті ракети - 3859 (+0)
  • кораблі / катери - 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 64188 (+145)
  • спеціальна техніка - 3977 (+0)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, на фронті зберігається висока інтенсивність бойових дій. Від початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, з них 52 - на Покровському напрямку. Російські окупанти завдають ударів авіабомбами і дронами-камікадзе.

Також повідомлялось, вчора на Добропільському напрямку українські захисники відбили чергову масовану атаку російських військ.

Як розповіли військові, загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ в напрямку населених пунктів Мирноград та Разіно, зосередивши основні зусилля на захопленні села Шахове. У бій кинуто було 16 одиниць бронетехніки - БМП, МТЛБ і танки. Воїни знищили 9 БМП, 4 БТР, 3 танки та 3 мотоцикли, ліквідувавши 78 окупантів.

За словами бійців, росіяни діяли за звичною схемою: спершу мотоциклісти, потім бронетехніка з десантом під прикриттям РЕБ.

