Враг потерял 1200 военных за сутки: что еще уничтожили ВСУ на фронте

Ситуация на фронте

Напомним, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. С начала суток произошло 166 боевых столкновений, из них 52 - на Покровском направлении. Российские оккупанты наносят удары авиабомбами и дронами-камикадзе.

Также сообщалось, вчера на Добропольском направлении украинские защитники отбили очередную массированную атаку российских войск.

Как рассказали военные, захватчики пытались прорвать оборону ВСУ в направлении населенных пунктов Мирноград и Разино, сосредоточив основные усилия на захвате села Шахово. В бой брошено было 16 единиц бронетехники - БМП, МТЛБ и танки. Воины уничтожили 9 БМП, 4 БТР, 3 танка и 3 мотоцикла, ликвидировав 78 оккупантов.

По словам бойцов, россияне действовали по привычной схеме: сначала мотоциклисты, затем бронетехника с десантом под прикрытием РЭБ.