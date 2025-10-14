RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Враг потерял 1200 военных за сутки: что еще уничтожили ВСУ на фронте

Фото иллюстративное: потери РФ на фронте по состоянию на 14 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За последние сутки, с 13 на 14 октября, россияне потеряли на фронте еще 1200 военных. Также ВСУ уничтожили пять танков, 29 артсистем и 145 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Всего за минувшие сутки российская армия потеряла около 1 200 военных.

Кроме того, украинские защитники уничтожили пять танков, 29 артиллерийских систем, 390 беспилотников оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники противника.

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года до 13 октября 2025 года ориентировочные общие потери противника составляли:

  • личного состава / personnel - около / about 1 125 150 (+1200) человек
  • танков - 11256 (+5) ед
  • боевых бронированных машин - 23345 (+0) ед
  • артиллерийских систем - 33628 (+29) ед
  • РСЗО - 1520 (+0) ед
  • средства ПВО - 1225 (+0) ед
  • самолетов - 427 (+0) ед
  • вертолетов - 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 69632 (+390)
  • крылатые ракеты - 3859 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 64188 (+145)
  • специальная техника - 3977 (+0)

 

Ситуация на фронте

Напомним, на фронте сохраняется высокая интенсивность боевых действий. С начала суток произошло 166 боевых столкновений, из них 52 - на Покровском направлении. Российские оккупанты наносят удары авиабомбами и дронами-камикадзе.

Также сообщалось, вчера на Добропольском направлении украинские защитники отбили очередную массированную атаку российских войск.

Как рассказали военные, захватчики пытались прорвать оборону ВСУ в направлении населенных пунктов Мирноград и Разино, сосредоточив основные усилия на захвате села Шахово. В бой брошено было 16 единиц бронетехники - БМП, МТЛБ и танки. Воины уничтожили 9 БМП, 4 БТР, 3 танка и 3 мотоцикла, ликвидировав 78 оккупантов.

По словам бойцов, россияне действовали по привычной схеме: сначала мотоциклисты, затем бронетехника с десантом под прикрытием РЭБ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине