Ворог не встиг втекти. Прикордонники знищили колону окупантів на мотоциклах (відео)

ДПСУ завдали точного удару по колоні окупантів на Донеччині. Ворог намагався втекти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Пілоти підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України завдали точного удару по противнику на Донеччині.
За даними ДПСУ, знищено щонайменше 5 окупантів на мотоциклах, чотири самі мотоцикли, дві вантажівки та самохідну гаубицю "Мста-С".
Загалом ліквідовано близько десяти загарбників.
Нагадаємо, що протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Російська армія завдала одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та 174 керовані авіабомби.
Покровський напрямок – найгарячіша ділянка фронту.