Ворог не встиг втекти. Прикордонники знищили колону окупантів на мотоциклах (відео)

Пілоти підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України завдали точного удару по противнику на Донеччині.

За даними ДПСУ, знищено щонайменше 5 окупантів на мотоциклах, чотири самі мотоцикли, дві вантажівки та самохідну гаубицю "Мста-С".

Загалом ліквідовано близько десяти загарбників.