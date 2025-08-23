ua en ru
Генштаб оновив дані: найгарячіші бої тривають на Покровському напрямку

Субота 23 серпня 2025 08:46
Генштаб оновив дані: найгарячіші бої тривають на Покровському напрямку Фото: Генштаб оновив дані про фронт за останню добу (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Російська армія завдала одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та 174 керовані авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Крім того, здійснила 5197 обстрілів, серед яких 73 із реактивних систем залпового вогню, та використала 5417 дронів-камікадзе.

Авіаудари противника

Під ворожі удари потрапили райони населених пунктів Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області; Краматорськ, Ясна Поляна, Шабельківка, Костянтинівка, Світле Донецької області; Вишневе Дніпропетровської області; Степногірськ, Успенівка Запорізької області; Херсон та Козацьке на Херсонщині.

Дії Сил оборони

Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, три артилерійські системи, пункт управління та ще один важливий об’єкт ворога.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки - відбито 7 атак. Ворог завдав 14 авіаударів із застосуванням 28 авіабомб та здійснив 240 обстрілів, у тому числі два – з РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок - зафіксовано 8 спроб прориву оборони поблизу Вовчанська, Амбарного та у бік Колодязного.

Куп’янський напрямок – відбулося 8 атак у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівки та Загризового.

Лиманський напрямок – 25 атак поблизу Греківки, Зеленої Долини, Колодязів, Торського та у бік Ямполя і Серебрянки.

Сіверський напрямок – 4 штурми біля Григорівки, Виїмки та Переїзного.

Краматорський напрямок – 5 атак поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

Торецький напрямок – 9 спроб штурмів біля Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки.

Покровський напрямок – найгарячіша ділянка фронту: 38 атак поблизу Никанорівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Білицького, Сухого Яру, Чунишиного, Звірового, Удачного, Молодецького, Муравки та Дачного.

Новопавлівський напрямок – 19 атак поблизу Зеленого Гаю, Товстого, Шевченка, Воскресенки, Ольгівського, Запорізького та Темирівки.

Оріхівський напрямок – одна атака в районі Кам’янського.

Придніпровський напрямок – ворог здійснив 4 невдалі спроби атакувати позиції ЗСУ.

Гуляйпільський напрямок – бойових зіткнень не зафіксовано.

Волинський і Поліський напрямки – ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 148 безпілотних літальних апаратів та 86 одиниць автомобільної техніки окупантів.

