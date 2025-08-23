Враг не успел убежать. Пограничники уничтожили колонну оккупантов на мотоциклах (видео)

Пилоты подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины нанесли точный удар по противнику в Донецкой области.

По данным ГПСУ, уничтожено не менее 5 оккупантов на мотоциклах, четыре сами мотоциклы, два грузовика и самоходную гаубицу "Мста-С".

Всего ликвидировано около десяти захватчиков.