Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Враг не успел убежать. Пограничники уничтожили колонну оккупантов на мотоциклах (видео)

Фото: Подразделение ГПСУ Феникс ликвидировало мотоциклистов и технику оккупанта (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ГПСУ нанесли точный удар по колонне оккупантов в Донецкой области. Враг пытался убежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пилоты подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины нанесли точный удар по противнику в Донецкой области.

По данным ГПСУ, уничтожено не менее 5 оккупантов на мотоциклах, четыре сами мотоциклы, два грузовика и самоходную гаубицу "Мста-С".

Всего ликвидировано около десяти захватчиков.

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. Российская армия нанесла один ракетный и 95 авиационных ударов, применила одну ракету и 174 управляемые авиабомбы.

Покровское направление - самый горячий участок фронта.

Война в УкраинеРоссийская ФедерацияДПСУ