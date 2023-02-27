UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ворог вночі вдарив по Хмельницькому "Шахедами": виникли пожежі, є загиблий та поранені

Фото: російські війська вночі вдарили по Хмельницькому (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, атакували Хмельницький за допомогою іранських дронів-камікадзе. Всього зафіксовано три удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Хмельницького Олександра Симчишина.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про одного загиблого та 4 поранених", - зазначив мер Хмельницького.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено низку будівель, серед яких і житлові будинки, на місці "прильотів" триває гасіння пожеж.

Раніше ми писали, що російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, з 23.00 до ранку атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.

Нагадаємо, що 18 лютого Хмельницький зазнав ракетного удару під час ранкової атаки росіян. Як повідомив мер міста Олександр Симчишин, через удар по Хмельницькому було пошкоджено 3 навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, в яких зруйновано вікна та балкони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХмельницькийдрониВторгнення Росії до України