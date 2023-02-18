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Ракетний удар по Хмельницькому: мер повідомив перші подробиці про наслідки

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Хмельницький, Субота 18 лютого 2023 11:23
Ракетний удар по Хмельницькому: мер повідомив перші подробиці про наслідки Фото: російські війська завдали удару по Хмельницькому (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Хмельницькому через ранковий удар є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Хмельницького Олександра Симчишина в ефірі телемарафону.

"У нас є пошкодження 3 навчальних закладів та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Десь півтисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніки, зокрема один приватний транспортний засіб", - розповів Симчишин.

За його словами, через російську атаку поранені двоє цивільних, але їх життю нічого не загрожує.

Наразі працюють комунальні служби та ДСНС, усуваються наслідки атаки.

"Тимчасово в окремих районах превентивно вимикали світло, але воно вже починає повертатися в домівки", - додав Симчишин.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські війська влаштували чергову ракетну атаку по Україні. Під час якої, як раніше повідомлялося, в Хмельницькому пролунали декілька вибухів.

Всі деталі щодо сьогоднішньої ракетної атаки росіян - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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