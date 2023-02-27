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Враг ночью ударил по Хмельницкому "Шахедами": возникли пожары, есть погибший и раненые

Фото: российские войска ночью ударили по Хмельницкому (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 27 февраля, атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую громаду. В этот раз враг использовал БПЛА. В настоящее время известно об одном погибшем и 4 раненых", - отметил мэр Хмельницкого.

По его словам, в результате атаки поврежден ряд построек, среди которых жилые дома, на месте "прилетов" продолжается тушение пожаров.

Ранее мы писали, что российские войска сегодня ночью, 27 февраля, с 23:00 до утра атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства.

Напомним, что 18 февраля Хмельницкий подвергся ракетному удару во время утренней атаки россиян. Как сообщил мэр города Александр Симчишин, из-за удара по Хмельницкому были повреждены 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, в которых разрушены окна и балконы.

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