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Ворог вночі бив дронами та ракетами С-300: у Повітряних силах розповіли про збиті цілі

Фото: ворог вночі бив по Україні дронами та ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вчора ввечері та вночі атакували територію України із застосуванням 20 ударних безпілотників та двох ракет С-300. Сили ППО знищили 19 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська РФ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білогородської області РФ у напрямку Харкова", - йдеться у повідомленні Повітряних. сил ЗСУ.

Також повідомляється, що силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 19 "Шахедів".

До відображення повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Нічна атака росіян 17 січня

Російські війська сьогодні вночі, 17 січня, запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку.

Після попередження про загрозу атаки безпілотників в Одесі було пошито кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що окупанти по місту завдали ударів дронами-камікадзе. У ДСНС показали фото та відео наслідків ворожої атаки. Повідомляється, що вогонь охопив багатоповерхівку, а також кілька автомобілів.

Також учора ввечері, 16 січня, російські війська вдарили по Харкову. Поранення отримали 17 людей, пошкоджено 19 житлових будинків.

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