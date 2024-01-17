Ворог вночі бив дронами та ракетами С-300: у Повітряних силах розповіли про збиті цілі

"У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська РФ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білогородської області РФ у напрямку Харкова", - йдеться у повідомленні Повітряних. сил ЗСУ.

Також повідомляється, що силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 19 "Шахедів".

До відображення повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Нічна атака росіян 17 січня

Російські війська сьогодні вночі, 17 січня, запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку.

Після попередження про загрозу атаки безпілотників в Одесі було пошито кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що окупанти по місту завдали ударів дронами-камікадзе. У ДСНС показали фото та відео наслідків ворожої атаки. Повідомляється, що вогонь охопив багатоповерхівку, а також кілька автомобілів.

Також учора ввечері, 16 січня, російські війська вдарили по Харкову. Поранення отримали 17 людей, пошкоджено 19 житлових будинків.