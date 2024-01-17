Нічна атака дронів по Одесі: опубліковані фото та відео
Вночі 17 січня росіяни обстріляли Одесу. З'явилися фотографії наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.
Одесу ворог обстріляв із дронів. У деяких районах сталися пожежі, троє людей поранено.
"У кількох локаціях сталися загоряння - горіли квартири та автомобілі мирних жителів міста. Пожежники оперативно ліквідували пожежі. Три людини отримали поранення, їм надано медичну допомогу", - повідомили захисники.
Сили оборони виклали фотографії наслідків.
Також з'явилося відео наслідків обстрілу
Обстріл росіянами Одеси
17 січня мешканці Одеси чули вибухи. Як стало відомо, росіяни обстріляли місто безпілотниками.
Стало відомо, що в Одеській області 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя.
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