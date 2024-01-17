RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг ночью бил дронами и ракетами С-300: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях

Фото: враг ночью бил по Украине дронами и ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ вчера вечером и ночью атаковали территорию Украины с применением 20 ударных беспилотников и двух ракет С-300. Силы ПВО уничтожили 19 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 17 января 2024 года противник нанес удар 20 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска РФ и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгогородской области РФ в направлении Харькова", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Также сообщается, что силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "Шахедов".

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ночная атака россиян 17 января

Российские войска сегодня ночью, 17 января, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления.

После предупреждения об угрозе атаки беспилотников в Одессе было сшылно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что оккупанты по городу нанесли удары дронами-камикадзе. В ГСЧС показали фото и видео последствий вражеской атаки. Сообщается, что огонь охватил многоэтажку, а также несколько автомобилей.

Также вчера вечером, 16 января, российские войска ударили по Харькову. Ранения получили 17 человек, повреждены 19 жилых домов. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПВОВторжение России в Украину