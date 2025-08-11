Ворог виє від безпорадності: ГУР знищує логістику РФ на Сумщині (відео)

Зведений загін фахівців із безпілотних систем, до якого входять бійці “Кракена”, Міжнародного легіону та управління активних дій ГУР, здійснює ювелірну роботу, блокуючи будь-які спроби ворога поповнити запаси.

Основне завдання підрозділу - відрізати окупантів від постачання боєприпасів, пального, продовольства та інших ресурсів.

Розвідники контролюють повітряний та наземний простір, знищуючи все, що рухається ворожими шляхами.

Це дозволяє ефективно підтримувати нашу піхоту на передових позиціях, що є ключовим для успішних бойових дій.

Водночас російські загарбники на цьому напрямку виявляють повну безпорадність - кожен їхній рух загрожує смертельними втратами.