Враг воет от беспомощности: ГУР уничтожает логистику РФ на Сумщине (видео)

На фронте в Сумской области разведчики Главного управления разведки (ГУР МО) наносят сокрушительные удары по логистике российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Сводный отряд специалистов по беспилотным системам, в который входят бойцы "Кракена", Международного легиона и управления активных действий ГУР, осуществляет ювелирную работу, блокируя любые попытки врага пополнить запасы.
Основная задача подразделения - отрезать оккупантов от поставок боеприпасов, горючего, продовольствия и других ресурсов.
Разведчики контролируют воздушное и наземное пространство, уничтожая все, что движется вражескими путями.
Это позволяет эффективно поддерживать нашу пехоту на передовых позициях, что является ключевым для успешных боевых действий.
В то же время российские захватчики на этом направлении проявляют полную беспомощность - каждое их движение грозит смертельными потерями.
Напомним, что украинские разведчики эффективно уничтожают вражеские беспилотники на фронте. Бойцы ГУР показали кадры работы антидронов.
Кроме того, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" уничтожают технику, склады боеприпасов и средства связи оккупантов. Эффектные кадры работы FPV-экипажей продемонстрировали, как мастера беспилотной войны методично выжигают позиции врага.