Ворог не відмовився від масованих обстрілів, ризик чергового удару існує, - КМВА
Російські окупанти не відмовились від своєї тактики масованого обстрілу українських міст. Ризик чергового удару залишається реальним.
Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.
Як відзначив Попко, лише за останній тиждень росіяни завдали удари:
- в Донецькій області - по "Пункту незламності", лікарні, школі;
- в Херсонській області - по музею, житловому будинку;
- в Київській області - по освітньому закладу;
- в Запорізькій області - по житловому будинку.
"Це лише частина повітряних ударів. І нанесені вони виключно по цивільних об’єктах. Країна-терорист, ймовірно, буде продовжувати повітряні напади із застосуванням широкого спектра ракетного озброєння", - пояснив Попко.
Голова КМВА додав, що росіяни постійно намагаються виявити наші системи ППО, а їх БПЛА й літаки-розвідники типу Су-24МР системно працюють вздовж наших північних кордонів.
Аналізуючи дані з відкритих джерел, за словами Попко, на аеродромах Росії зосереджені бомбардувальники Ту-22М3, які готові до застосування. В Чорному морі серед кораблів розташовані 4 носії крилатих ракет, у тому ж числі й підводний човен. Загальний залп складає до 24 ракет "Калібр".
"Тож загроза чергового комплексного масованого ракетного удару реальна. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтеся правил безпеки", - зауважив Попко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ГУР, російські війська не здатні вести масовані ракетні атаки по Україні частіше, аніж двічі на місяць.
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