Враг не отказался от массированных обстрелов, риск очередного удара существует, - КМВА
Российские оккупанты не отказались от своей тактики массированного обстрела украинских городов. Риск очередного удара остается реальным.
Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КМВА.
Как отметил Попко, только за последнюю неделю россияне нанесли удары:
- в Донецкой области - по "Пункту несокрушимости", больнице, школе;
- в Херсонской области - по музею, жилому дому;
- в Киевской области - по образовательному учреждению;
- в Запорожской области - по жилому дому.
"Это лишь часть воздушных ударов. И нанесены они исключительно по гражданским объектам. Страна-террорист, вероятно, будет продолжать воздушные приступы с применением широкого спектра ракетного вооружения", - пояснил Попко.
Глава КМВА добавил, что россияне постоянно пытаются выявить наши системы ПВО, а их БПЛА и самолеты-разведчики типа Су-24МР системно работают вдоль наших северных границ.
Анализируя данные из открытых источников, по словам Попко, на аэродромах России сосредоточены готовые к применению бомбардировщики Ту-22М3. В Черном море среди кораблей расположены 4 носителя крылатых ракет, в том же числе и подлодка. Общий залп составляет до 24 ракет "Калибр".
"Поэтому угроза очередного комплексного массированного ракетного удара реальна. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте правила безопасности", - заметил Попко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным ГУР, российские войска не способны вести массированные ракетные атаки по Украине чаще, чем дважды в месяц.
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