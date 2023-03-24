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Враг не отказался от массированных обстрелов, риск очередного удара существует, - КМВА

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Пятница 24 марта 2023 12:50
Враг не отказался от массированных обстрелов, риск очередного удара существует, - КМВА Фото: Сергей Попко, начальник КМВА (facebook.com/smpopko.ksv)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты не отказались от своей тактики массированного обстрела украинских городов. Риск очередного удара остается реальным.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КМВА.

Как отметил Попко, только за последнюю неделю россияне нанесли удары:

  • в Донецкой области - по "Пункту несокрушимости", больнице, школе;
  • в Херсонской области - по музею, жилому дому;
  • в Киевской области - по образовательному учреждению;
  • в Запорожской области - по жилому дому.

"Это лишь часть воздушных ударов. И нанесены они исключительно по гражданским объектам. Страна-террорист, вероятно, будет продолжать воздушные приступы с применением широкого спектра ракетного вооружения", - пояснил Попко.

Глава КМВА добавил, что россияне постоянно пытаются выявить наши системы ПВО, а их БПЛА и самолеты-разведчики типа Су-24МР системно работают вдоль наших северных границ.

Анализируя данные из открытых источников, по словам Попко, на аэродромах России сосредоточены готовые к применению бомбардировщики Ту-22М3. В Черном море среди кораблей расположены 4 носителя крылатых ракет, в том же числе и подлодка. Общий залп составляет до 24 ракет "Калибр".

"Поэтому угроза очередного комплексного массированного ракетного удара реальна. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте правила безопасности", - заметил Попко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным ГУР, российские войска не способны вести массированные ракетные атаки по Украине чаще, чем дважды в месяц.

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