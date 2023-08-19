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Ворог вдарив по Токарівці Херсонської області, загинула цивільна

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни зранку обстріляли Токарівку Херсонської області. Внаслідок ударів загинула цивільна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Зранку під вогнем окупантів була Токарівка. Ця ворожа атака обірвала життя 68-річної місцевої мешканки", - пише пресслужба. 

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон.

Як розповідав голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 18 серпня, росіяни здійснили проти регіону 63 обстріли

  • випустили 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" й БпЛА;
  • випустили 15 снарядів по Херсону.

Внаслідок ударів постраждали десятеро людей. Також один з цивільних загинув. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонська областьВійна в Україні