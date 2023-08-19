Враг ударил по Токаровке Херсонской области, погибла гражданская

Россияне с утра обстреляли Токаровку Херсонской области. В результате ударов погибла гражданская.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.
"В результате российского обстрела погибла женщина. Утром под огнем оккупантов была Токаревка. Эта вражеская атака оборвала жизнь 68-летней местной жительницы", - пишет пресс-служба.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон.
Как рассказывал глава областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 18 августа, россияне совершили против региона 63 обстрела:
В результате ударов пострадали десять человек. Также один из гражданских погиб.
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