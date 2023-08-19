RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг ударил по Токаровке Херсонской области, погибла гражданская

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне с утра обстреляли Токаровку Херсонской области. В результате ударов погибла гражданская.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"В результате российского обстрела погибла женщина. Утром под огнем оккупантов была Токаревка. Эта вражеская атака оборвала жизнь 68-летней местной жительницы", - пишет пресс-служба.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон.

Как рассказывал глава областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 18 августа, россияне совершили против региона 63 обстрела:

  • выпустили 355 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БпЛА;
  • выпустили 15 снарядов по Херсону

В результате ударов пострадали десять человек. Также один из гражданских погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине