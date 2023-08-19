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Більше 60 обстрілів. В Херсонській області, протягом доби, десятеро постраждалих

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Субота 19 серпня 2023 08:54
Більше 60 обстрілів. В Херсонській області, протягом доби, десятеро постраждалих Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 18 серпня, російські окупанти здійснили проти Херсонської області 63 обстріли. Внаслідок ударів постраждали десятеро людей, також є загиблий.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Протягом доби росіяни здійснили 63 обстріли, зокрема:

  • випустили 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" й БпЛА;
  • випустили 15 снарядів по Херсону.

Під вогонь потрапили:

  • житлові квартири населених пунктів області;
  • магазин й територія підприємства в Херсоні;
  • обʼєкт критичної інфраструктури та будівлю церкви у Херсонському районі;
  • магазин у Бериславському районі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - додає Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Наприклад, вчора, 18 серпня, росіяни скинули з дрона вибухівку на територію регіону в місті Берислав, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Обидва цивільних отримали поранення ніг.

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