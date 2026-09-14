Ворог вдарив просто по дорозі у Павлограді: є загиблий і поранені

РФ била по Павлограду

За словами Лукашука, посеред білого дня "ворог вдарив просто по дорозі".

"Загинула людина, ще п’ятеро поранені. Щирі співчуття родині загиблого. Усім постраждалим - якнайшвидшого одужання", - каже він.

Лукашук зазначив, що від передмість Павлограда до лінії фронту по прямій наразі близько 80 км.

Ганжа уточнив, що після удару у місті виникла пожежа.

"Горять автомобілі. На місці працюють усі екстрені служби", - зауважив він.

Також відомо, що всі поранені у лікарні.

"Один - у важкому стані. Медики надають допомогу", - уточнив чиновник.