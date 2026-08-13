ua en ru
Чт, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила по логістичній компанії в Павлограді, спалахнула пожежа

16:59 13.08.2026 Чт
1 хв
Інформація про постраждалих внаслідок атаки уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила по логістичній компанії в Павлограді, спалахнула пожежа Фото: РФ вдарила по логістичній компанії в Павлограді (facebook.com DSNSKyiv)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В четвер, 13 серпня, російські окупанти вдарили по Павлограду. Під ударом опинилась логістична компанія, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Росіяни атакували Павлоград. Вдарили по приміщенню логістичної компанії. Зайнялася пожежа", - розповів він.

Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація про постраждалих внаслідок обстрілу.

Пізніше начальник ОВА повідомив, що рятувальники локалізували пожежу на місці ворожого удару у Павлограді. Він додав, що наразі триває ліквідація наслідків.

Росія вдарила по логістичній компанії в Павлограді, спалахнула пожежаФото: наслідки ворожого удару по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено 18:17

За даними голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок удару росіян по Павлограду поранення отримали двоє чоловіків. Вони відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня російські окупанти вдарили поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах Павлограду. Там постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.

Раніше, 6 серпня, РФ вдарила дроном-ракетою "Бандероль" по сортувальному депо "Укрпошти" у Павлограді. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві працівниці.

Зазначимо, нещодавно російські окупанти вдарили трьома КАБами по виробничому комплексу в Павлограді. Там розташовані підприємства партнерів групи компаній Star Brands.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Павлоград Війна в Україні
Новини
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Аналітика
Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість