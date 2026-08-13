Росія вдарила по логістичній компанії в Павлограді, спалахнула пожежа
В четвер, 13 серпня, російські окупанти вдарили по Павлограду. Під ударом опинилась логістична компанія, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.
"Росіяни атакували Павлоград. Вдарили по приміщенню логістичної компанії. Зайнялася пожежа", - розповів він.
Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація про постраждалих внаслідок обстрілу.
Пізніше начальник ОВА повідомив, що рятувальники локалізували пожежу на місці ворожого удару у Павлограді. Він додав, що наразі триває ліквідація наслідків.
Фото: наслідки ворожого удару по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)
Оновлено 18:17
За даними голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок удару росіян по Павлограду поранення отримали двоє чоловіків. Вони відмовилися від госпіталізації.
Нагадаємо, в ніч на 9 серпня російські окупанти вдарили поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах Павлограду. Там постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.
Раніше, 6 серпня, РФ вдарила дроном-ракетою "Бандероль" по сортувальному депо "Укрпошти" у Павлограді. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві працівниці.
Зазначимо, нещодавно російські окупанти вдарили трьома КАБами по виробничому комплексу в Павлограді. Там розташовані підприємства партнерів групи компаній Star Brands.