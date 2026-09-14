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Враг ударил прямо по дороге в Павлограде: есть погибший и раненые

16:22 14.09.2026 Пн
1 мин
Россия цинично атаковала мирных жителей Павлограда
aimg Елена Бджола
Фото: Россия ударила по дороге в Павлограде (/t.me/dnipropetrovskaODA)

Оккупанты били прямо по транспортной артерии Павлограда. Из-за российского террора погиб человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram и начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

РФ била по Павлограду

По словам Лукашука, посреди белого дня "враг ударил прямо по дороге".

"Погиб человек, еще пятеро ранены. Искренние соболезнования семье погибшего. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления", - говорит он.

Лукашук отметил, что от пригородов Павлограда до линии фронта по прямой сейчас около 80 км.

Ганжа уточнил, что после удара в городе возник пожар.

"Горят автомобили. На месте работают все экстренные службы", - заметил он.

Также известно, что все раненые в больнице.

"Один - в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь", - уточнил чиновник.

Ранее РБК-Украина писало, что в Павлограде уже пятеро погибших в результате российской атаки 10 сентября. Среди раненых - восемь детей.

Также сообщалось, что 28 августа оккупанты обстреляли Павлоград. В результате атаки вспыхнул пожар, пострадали четыре человека.

Кроме того, 13 августа Россия также атаковала Павлоград. Под удар попала логистическая компания, на территории которой возник пожар.

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