Росія атакувала Павлоград: спалахнула пожежа, є постраждалі у важкому стані
У п'ятницю, 28 серпня, російські окупанти вдарили по Павлограду. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.
"Ворог завдав удару по Павлограду. Сталося займання", - розповів він.
Ганжа зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали чотири людини.
Він також додав, що троє з поранених перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, 13 серпня російські окупанти вдарили по Павлограду. Була атакована логістична компанія, спалахнула пожежа. Тоді поранення отримали двоє чоловіків.
Раніше, в ніч на 9 серпня росіяни вдарили поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах Павлограду. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.
Крім того, 6 серпня країна-агресорка вдарила дроном-ракетою "Бандероль" по сортувальному депо "Укрпошти" у Павлограді. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві працівниці.
РБК-Україна також писало, що нещодавно росіяни вдарили трьома КАБами по виробничому комплексу в Павлограді. Там розташовані підприємства партнерів групи компаній Star Brands.