Росія атакувала Павлоград: спалахнула пожежа, є постраждалі у важкому стані

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У п'ятницю, 28 серпня, російські окупанти вдарили по Павлограду. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Ворог завдав удару по Павлограду. Сталося займання", - розповів він. Ганжа зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали чотири людини. Він також додав, що троє з поранених перебувають у важкому стані. Нагадаємо, 13 серпня російські окупанти вдарили по Павлограду. Була атакована логістична компанія, спалахнула пожежа. Тоді поранення отримали двоє чоловіків. Раніше, в ніч на 9 серпня росіяни вдарили поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах Павлограду. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.