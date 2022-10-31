Ворог вдарив по критичній інфраструктурі у Запоріжжі

"Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих та масштабів ушкоджень уточнюється.

Оновлено о 9:05

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що, ймовірно, окупанти обстріляли Запоріжжя з літаків. Через удари можливі проблеми зі світлом.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань", - зазначив він у Telegram.

Жителів Запоріжжя попередили про можливі повторні удари росіян.

Наразі в Запорізькій області, як і по всій Україні, триває повітряна тривога. У декількох регіонах повідомляють про вибухи, зокрема у Києві.

Відомо, що ворог атакував ракетами Харків, Черкаську область, а у Київській та Вінницькій областях працює ППО.

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